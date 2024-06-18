Росреестр исправил ошибку: в Приморье острову вернули его прежнее название

В Приморском крае остров, расположенный в бухте Новик на острове Русском, вновь обрел своё прежнее название — остров Папенберг, после того как Росреестр исправил ранее допущенную ошибку в его наименовании. Как сообщил Telegram-канал «Город В», краеведы из приморского отделения Русского географического общества считают это событие своей значительной победой.

В марте этого года историки Приморья выразили своё возмущение по поводу официального переименования острова Папенберг в остров Папенберга, указывая на то, что Папенберг не является фамилией, а имеет значение «Папская гора», связанное с папой римским. Остров был так назван русскими мореходами за его внешнее сходство с японским островом Така-Бокасима в заливе Нагасаки, где во времена религиозных преследований христианские миссионеры и их приверженцы были сброшены с скалы в море. После этого голландцы стали называть этот остров «Паппенберг».