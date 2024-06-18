Росреестр исправил ошибку: в Приморье острову вернули его прежнее название

В Приморском крае остров, расположенный в бухте Новик на острове Русском, вновь обрел своё прежнее название — остров Папенберг, после того как Росреестр исправил ранее допущенную ошибку в его наименовании. Как сообщил Telegram-канал «Город В», краеведы из приморского отделения Русского географического общества считают это событие своей значительной победой.
По сообщению Управления Росреестра по Приморскому краю, после тщательного рассмотрения материалов, предоставленных комиссией по топонимике Общества изучения Амурского края, и совместной работы с Публично-правовой компанией «Роскадастр», было принято решение о возвращении острову его первоначального наименования в Государственном каталоге географических названий. Таким образом, наименование «остров Папенберг» было официально утверждено, как указано в письме ППК «Роскадастр» от 07.06.2024 № 21−0230/24.