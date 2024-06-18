В Новосибирске дети и их родители стали чаще звонить психологам из-за экзаменов

В Новосибирске школьники и их переживающие родители стали чаще обращаться к психологам из-за постоянного стресса на фоне экзаменационного периода. В администрации города объяснили, что игнорирование страхов — провальная стратегия.
— Сотрудники городского психологического центра зафиксировали рост обращений из-за экзаменов на 26% по сравнению с 2023 годом, — написали в пресс-службе мэрии.
Специалисты убеждены, что нельзя отрицать страхи, следует их признать и дальше работать над проблемой.
— Тревога отбирает силы и энергию. Для быстрой самопомощи подойдут техники расслабления: теплая ванна, прогулка в парке, вечерняя пробежка, йога, дыхательная гимнастика, музыка. Либо изложите мысли на бумаге. Старайтесь реже читать криминальные сводки и другую тревожащую информацию… Если результата нет — лучше обратиться к психологу или психотерапевту, — объяснила педагог-психолог Юлия Михеева.