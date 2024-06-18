В Новосибирске дети и их родители стали чаще звонить психологам из-за экзаменов

— Тревога отбирает силы и энергию. Для быстрой самопомощи подойдут техники расслабления: теплая ванна, прогулка в парке, вечерняя пробежка, йога, дыхательная гимнастика, музыка. Либо изложите мысли на бумаге. Старайтесь реже читать криминальные сводки и другую тревожащую информацию… Если результата нет — лучше обратиться к психологу или психотерапевту, — объяснила педагог-психолог Юлия Михеева.