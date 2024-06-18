Состоялся первый форум православных женщин Красноярского края

Целью мероприятия было определение миссии православной женщины в современном мире и задач, которые могут решить объединившиеся жительницы региона.
Как рассказали в епархии, на форум зарегистрировались 53 участника. Среди них — депутат Заксобрания края Вера Оськина; консультант отдела по делам национальностей, религии и казачества управления общественных связей губернатора края Елена Нельзина; представители отделения международной общественной организации «Союз православных женщин»; главврач краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Сергеева и другие.
Открыл форум митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон: «Дорогие православные женщины! Новая эра, которая началась от Рождества Христова, началась с поиска женщинами особого смысла в человеческой жизни. Из Священного Предания мы черпаем сведения о том, что Пречистая Дева Мария искала смысл веры и бытия по задумке Создателя мира. Она видела, что происходило с ее народом, который был носителем Божественных знаний и как эти знания превращались в мёртвую рутину, а жизнь поколений протекала мимо великих богатств, которые Бог открывал и открывает. Её вера привела к тому что Господь избрал Её для осуществления своих планов для нашего спасения и сегодня мы прославляем Матерь Божию как Первое Начало полноценного, абсолютного права женщины служить спасению рода человеческого и сохранению движения к абсолютному Добру на планете Земля. Особенное женское служение Богу продолжилось после прихода Спасителя нашего Иисуса Христа. Избрав посланниками апостолов, Господь никогда не отвергал женское служение и опирался на него ибо видел внутреннюю силу женщин. Если обратимся к Ветхому Завету, мы увидим равноценное и равноправное служение пророческих проявлений как в мужчинах, так и в женщинах. Господь создал человечество в мужском и женском начале, чтобы этим победить зло».
После приветственного слова митрополита перед участниками форума выступили несколько спикеров, которые среди прочего рассказали о нравственных основах семейной жизни и сохранении традиционных ценностей.