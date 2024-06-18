Жара в Челябинской области пошла на спад

Во вторник, 18 июня, в Челябинской области будет переменная облачность, в западной половине области местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Температура воздуха днем составит от +24 до +29 градусов, на юге — до +32. Ветер восточной четверти 2−7 метров в секунду, днем порывы до 12, при грозах до 17.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +25 до +27 градусов. Ветер восточной четверти 2−7 метров в секунду, днем порывы до 10.
День Ангела сегодня, 18 июня, у Игоря, Ионы, Константина, Леонида, Марка, Михаила, Никандра, Петра и Федора.
Между прочим, 18 июня 2024 года отмечают Дорофеев день. Согласно народным приметам, сегодня большую опасность представляют острые предметы — ножи, спицы и иголки. Считается, что в дом придет несчастье, если пораниться в этот день.