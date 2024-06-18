Дмитрий Демешин ввёл выплату для всех многодетных семей Хабаровского края

— Уверен, это подспорье не будет лишним при подготовке к новому учебному году. Раньше у нас в Хабаровском крае было положено раз в год по 1200 рублей только малоимущим многодетным семьям, которые живут на селе. Теперь выплата рассчитана на каждую многодетную семью, где дети ходят в школу, в любом уголке края. Уровень дохода не имеет значения, мы ценим всех, — подчеркнул врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.