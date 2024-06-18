Дмитрий Демешин ввёл выплату для всех многодетных семей Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края принял решение ввести в регионе дополнительную выплату для многодетных семей для подготовки детей к школе. Перед началом учебного года семьи, где воспитываются три и больше ребёнка, будут ежегодно получать по пять тысяч рублей на каждого. Об этом Дмитрий Демешин написал в своём Телеграм-канале, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Уверен, это подспорье не будет лишним при подготовке к новому учебному году. Раньше у нас в Хабаровском крае было положено раз в год по 1200 рублей только малоимущим многодетным семьям, которые живут на селе. Теперь выплата рассчитана на каждую многодетную семью, где дети ходят в школу, в любом уголке края. Уровень дохода не имеет значения, мы ценим всех, — подчеркнул врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Забота о благе людей и защита их интересов — фундамент работы, который был у Дмитрия Демешина на прокурорской работе и остался на новом посту. Это подтверждается и в принятом сегодня решении по выплатам многодетным. Демешин справедливо отмечает, что времена, когда выплаты получали лишь некоторые — прошли. Теперь выплаты в несколько раз больше будет полагаться всем многодетным края.
Напомним, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным 2024-й объявлен Годом семьи. По его поручению, которое глава государства озвучил во время своего февральского послания Федеральному Собранию, идёт разработка нового национального проекта «Семья».
В Хабаровском крае многодетные получают всё большую поддержку. Благодаря этому в регионе становится всё больше больших семей. Сейчас их уже почти 24 тысячи, в них подрастают около 80 тысяч детей.