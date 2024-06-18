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В Новосибирске ожидается кратковременное похолодание с грозами и градом

Синоптики отмечают, что с 20 июня в регион начнут возвращаться теплые воздушные массы, постепенно вытесняя холод на восток.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 70% 762 мм рт. ст. +27°
Источник: AP 2023

В ближайшие три дня в Новосибирской области ожидается похолодание, обусловленное прохождением холодного фронта. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в регионе прогнозируются кратковременные дожди, грозы и град.

18 июня днем температура воздуха составит +16…+21 градус, на юго-востоке до +26 градусов. Ветер будет переменчивым, с порывами до 20 м/с.

19 июня станет самым холодным днем в ближайшей перспективе. Ожидается снижение температуры ночью до +7…+12 градусов, днем до +18…+23 градусов. В Новосибирске ночью возможен небольшой дождь, днем осадков не прогнозируется.

20 июня в западных районах области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер сменится на юго-восточный, с порывами до 18 м/с. Ночные температуры повысятся до +8…+13 градусов, днем потеплеет до +21…+26 градусов.

Синоптики отмечают, что с 20 июня в регион начнут возвращаться теплые воздушные массы, постепенно вытесняя холод на восток. Похолодание в Новосибирской области будет кратковременным, и уже в ближайшие дни вернется жаркая погода.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что гроза оставила восемь тысяч человек в Новосибирской области без света.