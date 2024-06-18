В Новосибирске ожидается кратковременное похолодание с грозами и градом

В ближайшие три дня в Новосибирской области ожидается похолодание, обусловленное прохождением холодного фронта. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в регионе прогнозируются кратковременные дожди, грозы и град.
18 июня днем температура воздуха составит +16…+21 градус, на юго-востоке до +26 градусов. Ветер будет переменчивым, с порывами до 20 м/с.
19 июня станет самым холодным днем в ближайшей перспективе. Ожидается снижение температуры ночью до +7…+12 градусов, днем до +18…+23 градусов. В Новосибирске ночью возможен небольшой дождь, днем осадков не прогнозируется.
Синоптики отмечают, что с 20 июня в регион начнут возвращаться теплые воздушные массы, постепенно вытесняя холод на восток. Похолодание в Новосибирской области будет кратковременным, и уже в ближайшие дни вернется жаркая погода.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что гроза оставила восемь тысяч человек в Новосибирской области без света.