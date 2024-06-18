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В Новосибирске отремонтируют переход через дамбу Димитровского моста

Работы планируют завершить в декабре 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске заключили контракт, согласно которому к декабрю следующего года отремонтируют переход через дамбу Димитровского моста. В администрации города отметили, что пешеходный мост сохранит свой прежний цвет.

— По контракту выполнят: полную окраску всех металлических конструкций, ремонт ступеней лестниц и плит прохожей части, нанесение полимерного противоскользящего покрытия, устройство освещения и камер видеонаблюдения, — объяснили в мэрии.

В ведомстве отметили, что мост ввели в эксплуатацию в 2009 году. Он пользуется большим спросом, так как поблизости нет других наземных пешеходных переходов.

В 2021 году после обследования перехода специалисты сделали вывод, что состояние моста неудовлетворительно. Вскоре разработали сметную документацию на ремонт.

— Все цветовые решения объекта будут сохранены в изначальном виде. По контракту работы планируется завершить до 25 декабря 2025 года, — добавили в пресс-службе.