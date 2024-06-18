В Новосибирске отремонтируют переход через дамбу Димитровского моста

В Новосибирске заключили контракт, согласно которому к декабрю следующего года отремонтируют переход через дамбу Димитровского моста. В администрации города отметили, что пешеходный мост сохранит свой прежний цвет.
— По контракту выполнят: полную окраску всех металлических конструкций, ремонт ступеней лестниц и плит прохожей части, нанесение полимерного противоскользящего покрытия, устройство освещения и камер видеонаблюдения, — объяснили в мэрии.
В 2021 году после обследования перехода специалисты сделали вывод, что состояние моста неудовлетворительно. Вскоре разработали сметную документацию на ремонт.
— Все цветовые решения объекта будут сохранены в изначальном виде. По контракту работы планируется завершить до 25 декабря 2025 года, — добавили в пресс-службе.