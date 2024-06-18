В Новосибирске отремонтируют переход через дамбу Димитровского моста

В Новосибирске заключили контракт, согласно которому к декабрю следующего года отремонтируют переход через дамбу Димитровского моста. В администрации города отметили, что пешеходный мост сохранит свой прежний цвет.

— По контракту выполнят: полную окраску всех металлических конструкций, ремонт ступеней лестниц и плит прохожей части, нанесение полимерного противоскользящего покрытия, устройство освещения и камер видеонаблюдения, — объяснили в мэрии.

В ведомстве отметили, что мост ввели в эксплуатацию в 2009 году. Он пользуется большим спросом, так как поблизости нет других наземных пешеходных переходов.