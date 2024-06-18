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Стало известно, когда в Новосибирск после проливных дождей вернется жара

В Новосибирск нагрянули холода и ливни.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 70% 762 мм рт. ст. +27°
Источник: Сиб.фм

Как сообщает портал МК в Новосибирске, ссылаясь на Западно-Сибирский гидрометцентр, в выходные дни в Новосибирск вновь вернется жара и солнце после дождей.

По данным синоптиков, сегодня, 18 июня, в регионе ожидаются дожди, грозы и град. Температура воздуха будет от +18 до +26 градусов.

В среду, 19 июня, ожидается самый холодный день — температура воздуха ночью упадет до +12 градусов, а днем ожидается до +23.

20 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночные температуры начнут повышаться до +8, +13 градусов, а днем потеплеет до +21, +26.

Напомним, что без электричества осталось 12 поселков Новосибирской области после грозы.