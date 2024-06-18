Сквер в центре Омска хотят отдать под застройку

В частности, будет решаться вопрос о разделении зоны городской рекреации Р-1/314 на две части.
Меньшая из них останется сквером. Для второй же части хотят изменить зону разрешённого использования на общественно-деловую. После этого там можно будет вести строительство.
До вынесения этого предложения на профильный комитет планировались общественные обсуждения. Но, судя по протоколу по их итогам, выдержку из которого приводит Ом1, на обсуждение никто не пришёл.
При этом информация о возможной вырубке зелёной зоны вызвала бурное обсуждение омичей в соцсетях, где они оставили множество негативных комментариев. Кроме того некоторые написали и обращения в мэрию.
Ранее мы писали о погибших деревьях на Иртышской набережной. Некоторые омичи посчитали, что в этом виноваты реагенты, другие — недостаточный полив. В городской администрации ответили, что всему виной морозная зима.