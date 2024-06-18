В Омске объявили о завершении поисков 10-летнего мальчика

В полиции сообщили о завершении розыска 10-летнего мальчика, который вышел со двора дома на улице 6-я Северная и не вернулся. Родители заметили пропажу ребёнка около 21:00 и обратились в полицию. Ситуацию осложняло то, что мальчик нуждается в медицинской помощи.