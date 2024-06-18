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В Омске объявили о завершении поисков 10-летнего мальчика

Он ушёл из дома и пропал.

Источник: Om1.ru

В полиции сообщили о завершении розыска 10-летнего мальчика, который вышел со двора дома на улице 6-я Северная и не вернулся. Родители заметили пропажу ребёнка около 21:00 и обратились в полицию. Ситуацию осложняло то, что мальчик нуждается в медицинской помощи.

К поискам были привлечены как правоохранительные органы, так и волонтёры. Ориентировка на ребёнка была распространена и в соцсетях. Общими усилиями местонахождение мальчика удалось установить. О завершении поисков в полиции объявили в 00:30.

Предварительно, противоправных действий в отношении него не совершено.

Ранее в Омской области пропал 16-летний подросток. Он ушёл из дома в Тевризском районе с рюкзаком с вещами, паспортом и телефоном, но в какой-то момент перестал отвечать на звонки. Предполагается, что юноша мог отправиться в Омск.