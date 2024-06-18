«АмурФест. Лето» пройдет в Хабаровске в июле

В Хабаровске с 5 по 7 июля пройдет краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето» (0+). Он состоится на площади имени Ленина. На сцену выйдут популярные группы Burito и «Джанго». Также свои номера представят артисты из Китая. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".