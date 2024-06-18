Комариный укус может повлечь анафилактический шок — эксперт

Как уточняется, специалисты фиксируют и тяжелые реакции на фоне укусов комаров, например, поражение нервной системы. Для этого характерны такие симптомы, как онемение конечностей или подергивание скелетной мускулатуры, встречаются судороги в мышцах ног и рук, в особенности в местах укуса, и всего тела. В таком состоянии высок риск летального исхода, в связи с чем следует как можно скорее обращаться к врачу, говорится в материале.