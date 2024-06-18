Дождь, грозу и +27 обещает погода в Иркутске 18 июня 2024

Летнюю жару, которая властвовала последние несколько дней в областном центре, смысла ночным дождем. Погода в Иркутске 18 июня 2024 вновь принесет небольшой дождь, при этом воздух прогреется до +27 градусов. Об этом сообщают в Иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске 18 июня
— Днем в областном центре переменная облачность, небольшие осадки, возможна гроза в пригороде. Ветер северо-западный 6−11 м/с. Температура +25… +27, — поделились в метеобюро.
Вот что принесет жителям столицы региона погода в Иркутске 18 июня 2024. По области сибиряки тоже ощутят похолодание. Температуры при облачной погоде достигнут максимум +19.
Местами возможны грозы и сильные дожди, порывы ветра достигнут 15−18 м/с. При появлении солнца воздух прогреется до +28 градусов.
Ранее КП- Иркутск сообщала, что в областном центре идет полным ходом ремонт дорог. До конца года запланировано провести работы на 18 участках.