Дождь, грозу и +27 обещает погода в Иркутске 18 июня 2024

Летнюю жару, которая властвовала последние несколько дней в областном центре, смысла ночным дождем. Погода в Иркутске 18 июня 2024 вновь принесет небольшой дождь, при этом воздух прогреется до +27 градусов. Об этом сообщают в Иркутском Гидрометцентре.