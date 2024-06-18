В пяти районах Челябинска на 14 дней отключат горячую воду

Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут 1264 многоквартирных дома, 72 дошкольных, 68 учебных и 28 лечебных учреждений.
«Гидравлические испытания — обязательные мероприятия по подготовке теплосетевого комплекса к следующему отопительному периоду», — говорят специалисты.
Второй этап затронет пять районов: Калининский, Курчатовский, Тракторозаводский, Ленинский и Центральный.
Напомним, всего запланировано шесть этапов гидравлических испытаний: первый — с 21 мая по 4 июня, второй — с 18 июня по 2 июля, третий — с 9 июля по 23 июля, четвертый — с 16 июля по 30 июля, пятый — с 30 июля по 13 августа и шестой — с 14 августа по 28 августа.
Как отмечают в УЖКХ, максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.
- Калининский район.
- Курчатовский район.
- Ленинский район.
- Тракторозаводский район.
- Центральный район.