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В пяти районах Челябинска на 14 дней отключат горячую воду

В Челябинске 18 июня начинается второй этап гидравлических испытаний, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут 1264 многоквартирных дома, 72 дошкольных, 68 учебных и 28 лечебных учреждений.

«Гидравлические испытания — обязательные мероприятия по подготовке теплосетевого комплекса к следующему отопительному периоду», — говорят специалисты.

Второй этап затронет пять районов: Калининский, Курчатовский, Тракторозаводский, Ленинский и Центральный.

Напомним, всего запланировано шесть этапов гидравлических испытаний: первый — с 21 мая по 4 июня, второй — с 18 июня по 2 июля, третий — с 9 июля по 23 июля, четвертый — с 16 июля по 30 июля, пятый — с 30 июля по 13 августа и шестой — с 14 августа по 28 августа.

Как отмечают в УЖКХ, максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

  • Калининский район.
  • Курчатовский район.
  • Ленинский район.
  • Тракторозаводский район.
  • Центральный район.

ЖКХ