В Хабаровске на чердаке жилого дома нашли уникальный бюст Иосифа Сталина

Как рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю, чтобы получить доступ на чердак и осмотреть его, Купалова неоднократно писала запросы на имя генерального директора управляющей компании, обслуживающей жилое здание и в итоге добилась положительного решения. Кроме бюста Сталина на чердаке также обнаружили старинный шкаф тех же времён, но спускать его по лестнице не решились — был велик риск, что предмет мебели просто не переживёт транспортировку.