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В Хабаровске на чердаке жилого дома нашли уникальный бюст Иосифа Сталина

Железобетонный монумент изготовили заключённые в начале XX века.

Источник: УФСИН по Хабаровскому краю

Успехом завершилась исследовательская операция, которую провели сотрудники регионального УФСИН. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», специалистам удалось найти огромный бюст руководителя СССР Иосифа Сталина, который был изготовлен заключёнными в 40-х годах прошлого века. Монумент полвека пролежал на чердаке жилого дома по улице Яшина рядом с СИЗО-1 города Хабаровска. По воспоминаниям ветеранов УИС, бюст туда отправили из Ленинской комнаты, которая ранее находилась в этом здании — в 1960 году её переоборудовали под жилое помещение.

 — Бюст просто немыслимо тяжёлый — выполнен он из армированного бетона и весит порядка 200 килограммов. Стащить его с чердака, судя по всему, пытались неоднократно — на шее намотаны веревки. Монумент имеет характерные повреждения и, к сожалению, у него отколот нос. О памятнике мне неоднократно рассказывали ветераны нашего учреждения. Кстати, кроме Ленинской комнаты, согласно архивным документам, в здании, где мы нашли бюст, находилась также оружейная комната 241-го караульного полка НКВД, осуществлявшего охрану учреждения, клуб и общежитие, — отметила методист музейной экспозиции «Тюремный замок» Наталья Купалова.

Как рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю, чтобы получить доступ на чердак и осмотреть его, Купалова неоднократно писала запросы на имя генерального директора управляющей компании, обслуживающей жилое здание и в итоге добилась положительного решения. Кроме бюста Сталина на чердаке также обнаружили старинный шкаф тех же времён, но спускать его по лестнице не решились — был велик риск, что предмет мебели просто не переживёт транспортировку.

По словам Натальи Купаловой, теперь памятник ждёт серьёзная реставрация, чтобы придать ему первоначальный облик и устранить все дефекты. После того, как все восстановительные работы будут завершены, бюст руководителя СССР займёт место в музейной экспозиции «Тюремный замок», организованной на территории хабаровского СИЗО-1..

На этом поиски исторических артефактов по чердакам Наталья Купалова не завершила. Ранее она уже находила множество интересных, даже уникальных экспонатов — среди них красные кирпичи с клеймом в виде буквы «Т», которые производил местный купец Николай Тифонтай в конце XIX и начале XX веков. Они использовались при строительстве изолятора и лежали на чердаке самого первого корпуса этого учреждения.