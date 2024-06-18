Дмитрий Демешин вернул в «СКА-Хабаровск» генерального директора

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём официальном Telegram-канале представил нового генерального директора футбольного клуба «СКА-Хабаровск». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», глава региона отметил, что будущий сезон ФНЛ начнётся под руководством Алексея Кандалинцева — с этим человеком болельщики хорошо знакомы. Кроме того, определились также с главой попечительского совета — им станет зампред краевого правительства Керим Сунгуров.
Алексей Кандалинцев уже занимал пост генерального директора «СКА-Хабаровска» с 2018 по 2022 год. Всё это время клуб находился в семерке сильнейших в ФНЛ. Так, в 2022 году наши футболисты финишировали на 4 месте в ФНЛ и получили право побороться за выход в Премьер-Лигу через стыковые матчи, выиграв первую домашнюю игру. Последним местом работы 48-летнего специалиста был женский футбольный клуб «Крылья Советов», в котором он также работал на посту генерального директора.
— Уверен, опыт Алексея Кандалинцева и его помощников поможет нашей любимой команде выполнять поставленные перед ней задачи и радовать своих болельщиков победами. По моему поручению в «СКА-Хабаровск» определен планомерный вектор развития. Среди основных задач построение стабильной и перспективной команды. Поэтому изменения будут не только в тренерском штабе, но и в составе, — написал Дмитрий Демешин.
Напомним, что ранее свои прогнозы о новых назначениях в клубе «СКА-Хабаровск» дал известный российский спортивный журналист Сергей Ильёв. Эксперт считает, что главным тренером «армейцев» в будущем сезоне станет Дмитрий Воецкий — бывший наставник ФК «Шинник». На должность спортивного директора клуба Ильёв пророчит Сергея Шаронова — который два года назад работал в команде Алексея Кандалинцева.