Дмитрий Демешин вернул в «СКА-Хабаровск» генерального директора

Алексей Кандалинцев уже занимал пост генерального директора «СКА-Хабаровска» с 2018 по 2022 год. Всё это время клуб находился в семерке сильнейших в ФНЛ. Так, в 2022 году наши футболисты финишировали на 4 месте в ФНЛ и получили право побороться за выход в Премьер-Лигу через стыковые матчи, выиграв первую домашнюю игру. Последним местом работы 48-летнего специалиста был женский футбольный клуб «Крылья Советов», в котором он также работал на посту генерального директора.