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Анна Цивилева прокомментировала своё назначение на должность замминистра

Накануне указом Владимира Путина супруга экс-губернатора назначена на новую должность.

Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении супруги экс-губернатора Кузбасса Анны Цивилевой на должность заместителя министра обороны. Сама Анна прокомментировала новую должность, поблагодарив за доверие.

«В новой должности займусь социальным и жилищным обеспечением военнослужащих, буду курировать взаимодействие ведомства с фондом “Защитники Отечества”. Это назначение — большая ответственность и очередное подтверждение внимательного отношения государства к участникам и ветеранам боевых действий», — пишет Цивилева.

Также она добавила, что за год работы фонда удалось выстроить взаимодействие со многими ведомствами, и выразила надежду, что теперь получится работать ещё быстрее и продуктивнее.

Напомним, в середине мая бывший губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев стал министром энергетики. Мы вспоминали, что он оставил после себя региону.