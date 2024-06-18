Диетолог объяснила, можно ли похудеть на черешне

Врач-диетолог также сказала, сколько черешни в день можно съесть человеку. По ее словам, будет достаточно 300−400 граммов, чтобы не бояться набора веса. Она уточнила, что в ягоде есть витамин С, а также небольшое количество витамина А. Калорийность — около 50−60 ккал на 100 граммов.