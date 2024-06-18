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После ночных гроз и ливней в Татарстане сохранится жаркая и неустойчивая погода

Сегодня, 18 июня, в Татарстане благодаря влиянию пришедшего с запада циклона ожидается жаркая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 73% 763 мм рт. ст. +23°
Источник: ИА Татар-информ

Ранее, в ночь с понедельника на вторник, на республику, в том числе на ее столицу Казань, обрушились ливневые дожди, грозы и град. Порывы ветра достигали 15−20 м/с, а локально — и 25−27 м/с (сильный шторм по шкале Бофорта).

В дневные часы в небе над регионом сохранится переменная облачность. Вновь местами пройдут кратковременные дожди и грозы, а кое-где, включая столицу РТ, возможен и град.

Восточный и юго-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с (местами — до 14 м/с) при грозах будет усиливаться порывами до 15−20 м/с, локально — до 23 м/с (но не в Казани).

После теплой ночи (от +16 до +21 градуса) днем воздух в Татарстане прогреется до +30, +35 градусов (в столице республики — до +30, +32 градусов).

Согласно прогнозу метеорологов, к концу недели жару в регионе сменит достаточно прохладная погода.