После ночных гроз и ливней в Татарстане сохранится жаркая и неустойчивая погода

Ранее, в ночь с понедельника на вторник, на республику, в том числе на ее столицу Казань, обрушились ливневые дожди, грозы и град. Порывы ветра достигали 15−20 м/с, а локально — и 25−27 м/с (сильный шторм по шкале Бофорта).