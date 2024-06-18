После ночных гроз и ливней в Татарстане сохранится жаркая и неустойчивая погода

Ранее, в ночь с понедельника на вторник, на республику, в том числе на ее столицу Казань, обрушились ливневые дожди, грозы и град. Порывы ветра достигали 15−20 м/с, а локально — и 25−27 м/с (сильный шторм по шкале Бофорта).
В дневные часы в небе над регионом сохранится переменная облачность. Вновь местами пройдут кратковременные дожди и грозы, а кое-где, включая столицу РТ, возможен и град.
Восточный и юго-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с (местами — до 14 м/с) при грозах будет усиливаться порывами до 15−20 м/с, локально — до 23 м/с (но не в Казани).
После теплой ночи (от +16 до +21 градуса) днем воздух в Татарстане прогреется до +30, +35 градусов (в столице республики — до +30, +32 градусов).
Согласно прогнозу метеорологов, к концу недели жару в регионе сменит достаточно прохладная погода.