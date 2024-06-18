Треснул дом. Как кузбассовцы пережили сильнейшее за 100 лет землетрясение

Сильнейшее за последние сто лет землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Кузбассе 18 июня 2013 года. Жертв удалось избежать, но многие дома стали непригодными для проживания. 330 семей совсем лишились своих домов. Больше всего пострадали Беловский и Гурьевский районы. kuzbass.aif.ru вспоминает, как это было, и выяснял, всё ли удалось восстановить.
«Проснулась от того, что едет на диване».
«Это случилось рано утром, когда многие ещё крепко спали, в том числе я. Сквозь сон чувствую, что кровать вместо со мной трясёт. Думаю, опять по дороге едет мужик на КамАЗе, который живёт в конце улицы. Правда, в этот раз трясло необычно сильно. Через какие-то секунды мама начала всех будить со словами: “Землетрясение!”» — говорит kuzbass.aif.ru Иван из Беловского района про тот день.
Пока семья пыталась понять, что произошло, трясти уже перестало. У дома Ивана потрескался фундамент. Его пришлось перезаливать.
Максимально досталось жителям посёлка Старобачаты, где кирпичные трубы и печи сложились в один миг. В некоторых домах упали потолки. Люди в Старобачатах и пгт. Бачатском остались без крова и были вынуждены жить в центрах временного размещения. Иван уверяет, что несколько лет ушло на оценку ущерба, доставку стройматериалов и последующих ремонт домов. Многие после событий лета стали массово продавать квартиры по дешёвке, но желающих купить было мало.
«Кому удалось найти покупателя, уезжали из региона. Кстати, прошло уже более 10 лет, а квартиры до сих пор там продают. И по-прежнему дёшево. Очень хочется, чтобы подобное землетрясение не повторилось», — говорит Иван.
Гурьяне, к счастью, пострадали не слишком. «Бабушка моя в Гурьевске проснулась от того, что едет на диване (живёт в многоквартирном доме). Она очень испугалась и удивилась. У неё ничего не пострадало, только мебель подвинуло и люстра тряслась», — вспоминает Наталья.
После 18 июня в области на три дня даже прекратили работу шахт и разрезов до получения результатов государственной комиссии. Ввели режим ЧС. Повторных толчков были десятки, но совсем не таких сильных.
2,3 тыс. беловчан пострадали.
Заместитель главы Беловского округа, управляющий делами Елена Маслёнкина сообщает kuzbass.aif.ru, что землетрясение частично разрушило около 100 объектов жилищного фонда и социальной сферы. Ломались фундаменты, печные трубы и печи внутри домов, обваливалась штукатурка, дома трескались и частично были признаны непригодными для проживания.
«В целях обеспечения мер по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной землетрясением, администрацией Беловского муниципального района незамедлительно были проведены неотложные мероприятия муниципального характера, в том числе поддержание общественного порядка, установление причинённого ущерба, а также проведение обследования жилых домов», — отписываются власти.
На устранение последствий привлекли много волонтёров из соседних поселений и городов. В основном они убирали деревья, которые валялись повсюду.
По результатам обследований власти признали 37 жилых домов непригодными для проживания. Семьям, чьи дома не подлежали восстановлению, предоставили жилищные сертификаты. Также все пострадавшие, 2 347 человек, получили единовременную материальную помощь из резервного фонда Правительства РФ и резервного фонда Правительства Кемеровской области.
В декабре 2013 года в беловском микрорайоне № 3 для пострадавших построили новые дома по специальной технологии. Они способны выдерживать колебания земной коры силой до 8 баллов. Хозяева въехали в полностью отремонтированные квартиры с железной дверью, пластиковыми окнами, счётчиками, электроплитой, пожарной сигнализацией и косметическим ремонтом.
А 27 октября 2016 года экс-губернатор области Аман Тулеев участвовал в открытии нового сейсмоустойчивого железнодорожного вокзала в Белове. Землетрясение сильно повредило здание старого вокзала, поэтому его временно перемещали в административное помещение.
По данным Беловской администрации, все объекты, пострадавшие в землетрясении, восстановили своевременно и в полном объёме.
Справка.
Кроме Кемеровской области землетрясение ощущалось также в Новосибирской и Томской областях, и в Алтайском крае. В результате землетрясения пострадало около 5 тысяч домов. Общий ущерб составил 1,7 млрд. рублей.
Сразу после события появилась информация, что землетрясение носило техногенный характер, но позже информацию опровергли. Главным аргументом в пользу природного происхождения землетрясения и последовавших за ним в течение двух суток 16 афтершоковых событий (толчков) стало то, что они произошли на глубине 4 тысячи метров.