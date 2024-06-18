Треснул дом. Как кузбассовцы пережили сильнейшее за 100 лет землетрясение

«Это случилось рано утром, когда многие ещё крепко спали, в том числе я. Сквозь сон чувствую, что кровать вместо со мной трясёт. Думаю, опять по дороге едет мужик на КамАЗе, который живёт в конце улицы. Правда, в этот раз трясло необычно сильно. Через какие-то секунды мама начала всех будить со словами: “Землетрясение!”» — говорит kuzbass.aif.ru Иван из Беловского района про тот день.