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Пугающий июльский прогноз погоды в Приморье — купальники обратно в ящики

Синоптики дали предварительные данные.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 65% 763 мм рт. ст. +23°
Источник: Freepik

Пугающий июльский прогноз погоды в Приморье опубликовали синоптики. Есть вероятность, что ожидания приморцев по поводу жаркого лета могут не оправдаться, ведь, по данным погодного сайта Gismeteo, в столице ДФО погода в июле окажется максимально неприятной, сообщает ИА PrimaMedia.

По предварительным данным, погодная картина во Владивостоке и ближних городах совсем не красочная — одни дожди изо дня в день. Причем не просто осадки, а настоящие ливни. При таком раскладе, приморцам не стоит ждать лета от слова «совсем».

По прогнозу синоптиков отметить можно лишь дни «передышки» от ливневых ударов — 14, 19 и 20 июля.

Специалисты просят приморцев постоянно отслеживать прогнозы погоды, ведь они могут меняться едва не с каждым часом в Приморье.