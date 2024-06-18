Пугающий июльский прогноз погоды в Приморье — купальники обратно в ящики

Пугающий июльский прогноз погоды в Приморье опубликовали синоптики. Есть вероятность, что ожидания приморцев по поводу жаркого лета могут не оправдаться, ведь, по данным погодного сайта Gismeteo, в столице ДФО погода в июле окажется максимально неприятной, сообщает ИА PrimaMedia.
По предварительным данным, погодная картина во Владивостоке и ближних городах совсем не красочная — одни дожди изо дня в день. Причем не просто осадки, а настоящие ливни. При таком раскладе, приморцам не стоит ждать лета от слова «совсем».
По прогнозу синоптиков отметить можно лишь дни «передышки» от ливневых ударов — 14, 19 и 20 июля.
Специалисты просят приморцев постоянно отслеживать прогнозы погоды, ведь они могут меняться едва не с каждым часом в Приморье.