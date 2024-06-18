Раскрыты имена хэдлайнеров на День города в столице ДФО — приморцы ликуют

Напомним, что ранее также были раскрыты имена приглашенных звезд на День молодежи во Владивостоке. 29 июня мероприятие пройдет на набережной Цесаревича — там будет организована целая гастроулица, различные мастер-классы, круглые столы, иммерсивные экскурсии, интеллектуальные игры, а также презентация перспектив от работодателей и консультации для абитуриентов. Стало известно, что хедлайнерами праздника станут группа «Дискотека Авария», Mia Boyka и Леша Свик. Завершится торжество фейерверком в 22:00.