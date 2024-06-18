Раскрыты имена хэдлайнеров на День города в столице ДФО — приморцы ликуют

6 июля дальневосточная столица отметит День города (0+). Событие будет сопровождаться массой интерактивов и, конечно, культурной программой, рассчитанной на четыре часа, сообщает ИА PrimaMedia.
Как рассказали корр. ИА PrimaMedia во время брифинга, посвящённого празднованию «Недели в Молодёжной столице» (12+), наконец стали известны имена хэдлайнеров.
На главной сцене вечером 6 июля выступят группа IOWA, известная своими песнями «Улыбайся» (16+), «140» (16+), «Маршрутка» (16+) и финалист программы «Голос» (16+) Антон Токарев, исполнивший треки «Седьмой лепесток» (16+) и «Я невозможно скучаю» (16+).
Согласно техзаданию, суммарно на это торжество администрация Владивостока выделяет 18,5 млн рублей. Из которых на звёзд эстрады — 7,5 млн рублей.
Напомним, что ранее также были раскрыты имена приглашенных звезд на День молодежи во Владивостоке. 29 июня мероприятие пройдет на набережной Цесаревича — там будет организована целая гастроулица, различные мастер-классы, круглые столы, иммерсивные экскурсии, интеллектуальные игры, а также презентация перспектив от работодателей и консультации для абитуриентов. Стало известно, что хедлайнерами праздника станут группа «Дискотека Авария», Mia Boyka и Леша Свик. Завершится торжество фейерверком в 22:00.