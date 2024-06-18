На перекрестке «семи дорог» мобильный интернет ускорился до 120 Мбит/с

«С начала года мобильный интернет-трафик в Ленинске-Кузнецком увеличился на 59%, а количество вызовов — на треть, причем 82% звонков было сделано в сети четвертого поколения. Понимая, что в будущем эта тенденция продолжится, мы заблаговременно улучшаем покрытие LTE-сети и закрываем белые пятна на “цифровой карте” города и региона в целом», — рассказал директор МегаФона в Кузбассе Иван Бувальцев.