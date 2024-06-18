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Топ-5 новостей в Молдове на 18 июня

Топ-5 главных новостей на утро вторника, 18 июня 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 73% 763 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

1. Стырил и ушел, называется — нашел: За что в Молдове на 2 миллиона леев оштрафовали кондитерскую фабрику «Bucuria».

2. Крепостное право в Молдове: «У нас, что, изменился Трудовой кодекс?».

3. В Молдове невозможно купить жильё и автомобиль, не доказав происхождение денег: Надо отчитаться за каждую копейку — как это сделать.

4. Транспортная катастрофа в Кишинёве: Дорожное движение на мосту на улице Михая Витязул будет остановлено — это будет одна большая пробка.

5. Жара накрывает Молдову: Пять дней подряд нас ждут температурные испытания — все время за +30 градусов.

экономика
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