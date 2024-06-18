Топ-5 новостей в Молдове на 18 июня

1. Стырил и ушел, называется — нашел: За что в Молдове на 2 миллиона леев оштрафовали кондитерскую фабрику «Bucuria».
2. Крепостное право в Молдове: «У нас, что, изменился Трудовой кодекс?».
3. В Молдове невозможно купить жильё и автомобиль, не доказав происхождение денег: Надо отчитаться за каждую копейку — как это сделать.
4. Транспортная катастрофа в Кишинёве: Дорожное движение на мосту на улице Михая Витязул будет остановлено — это будет одна большая пробка.
5. Жара накрывает Молдову: Пять дней подряд нас ждут температурные испытания — все время за +30 градусов.