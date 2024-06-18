Эпидсезон энтеровирусной инфекции начинается в Хабаровском крае

В минздраве к работе готовы. В больницах провели обучающие семинары по диагностике и профилактике инфекции. В Хабаровске развернуто 70 коек, 40 из которых — в больнице имени Пиотровича и 30 — в городской больнице имени Войно-Ясенецкого. В Комсомольске-на-Амуре готовы принять 40 пациентов в городской больнице имени Шевчук. При необходимости готовы развернуть еще несколько коек.