Эпидсезон энтеровирусной инфекции начинается в Хабаровском крае

В Хабаровском крае начинается эпидсезон по энтеровирусной инфекции. В минздраве прошло заседание по этой теме с участием зампреда правительства по социальным вопросам Евгения Никонова, сотрудниками Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В июне было зарегистрировано 13 случаев подозрения на энтеровирус: 11 — у детей и два — у взрослых. Пик заболеваемости ожидается в августе-сентябре.
«Ежегодно в регионе реализуется комплекс профилактических мер. Особого внимания требует усиление контроля над качеством питьевой воды для населения. В этой части поставил задачу руководителям муниципалитетов с высоким уровнем заболеваемости по показателям прошлого года — Нанайского и Тугуро-Чумиканского районов — принять меры», — сказал Евгений Никонов.
В минздраве к работе готовы. В больницах провели обучающие семинары по диагностике и профилактике инфекции. В Хабаровске развернуто 70 коек, 40 из которых — в больнице имени Пиотровича и 30 — в городской больнице имени Войно-Ясенецкого. В Комсомольске-на-Амуре готовы принять 40 пациентов в городской больнице имени Шевчук. При необходимости готовы развернуть еще несколько коек.