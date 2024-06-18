В Шэньяне КНР состоялось подписание соглашений с вузами Иркутской области

Напомним, что представители региона работают в эти дни в административном центре провинции Ляонин, где проходит презентация экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области.
Глава региона отметил, что укрепление сотрудничества между иркутскими и китайскими вузами — залог процветания регионов и развития межрегиональных связей.
«В современном мире, где глобализация играет все большую роль, важно налаживать тесные взаимодействие между университетами. Именно в образовательной сфере закладываются основы взаимопонимания и сотрудничества, которые впоследствии перерастают в прочные экономические и культурные связи. Иркутская область обладает огромным потенциалом для развития международного сотрудничества, и укрепление контактов с китайскими вузами — важная часть этой стратегии. Мы видим в этом возможность для обмена знаниями и опытом, совместных научных исследований, подготовки квалифицированных специалистов для обеих стран», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Иркутским национальным исследовательским техническим университетом (ИРНИТУ) заключено соглашение о сотрудничестве по созданию Российско-китайского Центра трансфера технологий с Шеньянским химико-технологическим университетом. Подписаны также меморандумы о взаимопонимании для дальнейшего укрепления сотрудничества между ИРНИТУ, Шэньянским педагогическим университетом и Иркутским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России», а также с Шеньянским аэрокосмическим университетом.
Соглашение о научно-образовательном сотрудничестве заключили Байкальский государственный университет и Ляонинский университет, в рамках которого вузы планируют развивать перспективные научно-образовательные проекты, а также продолжат обмен преподавателями, учеными и студентами, начатый более десять лет назад. БГУ также заключил соглашение о расширении приоритетных направлений сотрудничества в области образования и научных исследований с Шэньянским технологическим университетом.
Дополнительное соглашение о развитии совместных научно-образовательных направлений в сфере высшего образования и двойного дипломирования, летних школ и практик, а также о создании Международного инновационного Центра пищевых технологий и Международного инновационного Центра технологий тепличного хозяйства подписали Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского и Шэньянский аграрный университет, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.