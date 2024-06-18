В Шэньяне КНР состоялось подписание соглашений с вузами Иркутской области

«В современном мире, где глобализация играет все большую роль, важно налаживать тесные взаимодействие между университетами. Именно в образовательной сфере закладываются основы взаимопонимания и сотрудничества, которые впоследствии перерастают в прочные экономические и культурные связи. Иркутская область обладает огромным потенциалом для развития международного сотрудничества, и укрепление контактов с китайскими вузами — важная часть этой стратегии. Мы видим в этом возможность для обмена знаниями и опытом, совместных научных исследований, подготовки квалифицированных специалистов для обеих стран», — подчеркнул Игорь Кобзев.