«Разрез Кийзасский» высадит 260 тыс. деревьев на землях лесного фонда

«Разрез Кийзасский» высадит 260 тыс. саженцев на территории Новокузнецкого муниципального округа. До конца 2024 года новый хвойный лес появится на площади 84,5 га. Посадки проводятся в рамках компенсационного лесовосстановления.
Высаживаться будут однолетние саженцы ели сибирской. Эти деревья, выращенные из семян в теплицах, имеют высокую приживаемость и в дальнейшем хорошо растут даже в условиях резко-континентального климата.
К программе компенсационного лесовосстановления «Разрез Кийзасский» приступил в 2020 году. За это время «Разрез Кийзасский» высадил более 1,5 млн хвойных деревьев на территории лесного фонда Кузбасса.
Компенсационное лесовосстановление — это направление в экологической политике регионов, предусмотренное национальным проектом «Экология». Согласно лесному кодексу РФ, предприятия, ведущие промышленную деятельность, обязаны обеспечить лесовосстановление на площади, равной площади изъятых для ведения деятельности лесных земель.
Предприятие уделяет большое внимание экологическим мероприятиям на территории Кузбасса.
Ранее сотрудники «Разреза Кийзасского» высадили 10,5 тыс. хвойных деревьев в посёлке Подобас. Саженцы вырастили в Мысковском питомнике, акцию организовал Новокузнецкий лесхоз, а компания ее активно поддержала — и финансами, и физической помощью.
Также предприятие ежегодно участвует в акции «Сад памяти», приуроченной ко Дню Победы. Этой весной высадка прошла в Мысках, в парке «Юбилейном». «Разрез Кийзасский» закупил и высадил в популярном месте отдыха горожан почти сто саженцев кедра, сосны, рябины и пузыреплодника.