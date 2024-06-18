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Приметы на Дорофеев день: что нельзя делать 18 июня 2024 года

Во вторник, 18 июня, отмечается народный праздник Волхов-дорофей или Дорофеев день.

Во вторник, 18 июня, отмечается народный праздник Волхов-дорофей или Дорофеев день. В эту же дату вспоминают священномученика Дорофея, который был епископом Тиры в Финикии.

Что можно делать 18 июня:

  • в старину в этот день на рассвете искали сонную траву. Ее сушили и потом клали под порог или носили при себе;

Что нельзя делать 18 июня:

  • быть на улице после 12 часов ночи;
  • рассказывать кому-либо о своих плохих снах;
  • спорить;
  • рассказывать чужие тайны;
  • разговаривать с незнакомыми людьми;

Народные приметы:

  • северный ветер дует — день ясным будет, а если северо-западный — то лето дождливое ждите;
  • муравьи спешат заделать входы в муравейник — к дождю;
  • сова всю ночь кричит — на следующий день будут осадки.