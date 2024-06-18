Приметы на Дорофеев день: что нельзя делать 18 июня 2024 года

Во вторник, 18 июня, отмечается народный праздник Волхов-дорофей или Дорофеев день. В эту же дату вспоминают священномученика Дорофея, который был епископом Тиры в Финикии.
Что можно делать 18 июня:
- в старину в этот день на рассвете искали сонную траву. Ее сушили и потом клали под порог или носили при себе;
Что нельзя делать 18 июня:
- быть на улице после 12 часов ночи;
- рассказывать кому-либо о своих плохих снах;
- спорить;
- рассказывать чужие тайны;
- разговаривать с незнакомыми людьми;
Народные приметы:
- северный ветер дует — день ясным будет, а если северо-западный — то лето дождливое ждите;
- муравьи спешат заделать входы в муравейник — к дождю;
- сова всю ночь кричит — на следующий день будут осадки.