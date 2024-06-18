В Новокузнецке закрыли опасную шашлычку, где продавали испорченную еду

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что кафе не было оборудовано исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения. На его складе не было приборов для измерения влажности температуры воздуха, а пищеблок не убирали с помощью дезинфицирующих средств (и так на всём предприятии). Также были нарушены сроки годности продуктов.