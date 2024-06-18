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В Новокузнецке закрыли опасную шашлычку, где продавали испорченную еду

Помимо несоблюдения сроков годности, эксперты нашли множество других нарушений.

В Новокузнецком районе судебные приставы приостановили деятельность предприятия общественного питания из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Речь идёт о кафе-шашлычке.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что кафе не было оборудовано исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения. На его складе не было приборов для измерения влажности температуры воздуха, а пищеблок не убирали с помощью дезинфицирующих средств (и так на всём предприятии). Также были нарушены сроки годности продуктов.

Суд привлёк индивидуального предпринимателя к административной ответственности и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 30 суток. В течение месяца сотрудники ведомства будут проверять, как ИП исполняет судебное решение.