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Партию мяса с неправильной маркировкой обнаружили в Хабаровском крае

Продукцию привезли из Китая.

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора во время досмотра партии мяса из Китая обнаружило товары с неправильной маркировкой. Это произошло 10 июня. В регион доставляли курицу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Партию замороженной куриной грудки массой больше 22 тонн доставили через пункт пропуска «Покровка» автомобильным транспортом. Во время досмотра оказалось, что сведения на маркировке и данные в ветеринарных сопроводительных документах не соответствуют.

«Название и адрес грузополучателя на маркировочной этикетке, нанесенной на транспортную и потребительскую упаковку, отличались от указанных в импортном ветеринарном сертификате и товаросопроводительных документах», — рассказали в Россельхознадзоре.

С начала года это первое подобное нарушение в регионе. Специалисты приостановили движение груза. После того как нарушения устранили, прошел повторный досмотр. Мясо доставили в Хабаровск.