Кузбасские врачи удалили крохотную опухоль в труднодоступном месте

Однако заведующей эндоскопическим отделением Елене Захарченко и врачу-эндоскописту Наталье Яськовой за два часа удалось с ювелирной точностью удалить злокачественное новообразование, сумев избежать перфорации кишечника. Уже на следующий день пациентка начала питаться, а спустя пять дней её выписали домой.