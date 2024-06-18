Кузбасские врачи удалили крохотную опухоль в труднодоступном месте

Как сообщает министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов, врачи-эндоскописты Кузбасского онкодиспансера малоинвазивным методом удалили опухоль в труднодоступном месте, сохранив при этом жизненно важные органы.
«Новообразование размером 1 см обнаружили во время плановой гастроскопии — в очень сложной для вмешательства части двенадцатиперстной кишки. В такой ситуации зачастую проводят операцию открытым доступом, удаляя целый комплекс органов», — пишет чиновник.
Однако заведующей эндоскопическим отделением Елене Захарченко и врачу-эндоскописту Наталье Яськовой за два часа удалось с ювелирной точностью удалить злокачественное новообразование, сумев избежать перфорации кишечника. Уже на следующий день пациентка начала питаться, а спустя пять дней её выписали домой.
Также мы писали, что врачи-онкологи отделения абдоминальной и торакальной онкологии кузбасского онкодиспансера удалили кузбассовцу опухоли желудка и отделы пищевода и буквально сделали новые с помощью сегмента толстой кишки. Таким образом они подарили человеку шанс на нормальную жизнь без стомы.