Синоптики предупредили о грозах во вторник в Беларуси

По данным синоптиков, погоду 18 июня в стране будет формировать теплая воздушная масса.
«Переменная облачность, днем преимущественно по юго-западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы», — сказали в Белгидромете.
Там также уточнили, что днем максимальная температура составит +24..+29°С. Атмосферное давление существенно не изменится.
В среду, 19 июня, днем на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами сильные и с грозами, возможен град. Дневные температуры будут находиться в пределах от +23 до +30°С, на юге республики воздух прогреется до +32°С.