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Синоптики предупредили о грозах во вторник в Беларуси

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен на вторник из-за гроз, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 69% 763 мм рт. ст. +23°
Источник: Sputnik.by

По данным синоптиков, погоду 18 июня в стране будет формировать теплая воздушная масса.

«Переменная облачность, днем преимущественно по юго-западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы», — сказали в Белгидромете.

Там также уточнили, что днем максимальная температура составит +24..+29°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В среду, 19 июня, днем на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами сильные и с грозами, возможен град. Дневные температуры будут находиться в пределах от +23 до +30°С, на юге республики воздух прогреется до +32°С.