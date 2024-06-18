Историческую ограду Парка Горького отреставрируют

«Парк Горького — одно из любимых мест для отдыха большинства москвичей. Во многом это благодаря тому, что парк постоянно развивается, адаптируясь под нужды современного мегаполиса, сохраняя при этом свою историю. Сейчас на очереди — реставрация исторической ограды. Специалисты уже кропотливо промаркировали каждый элемент и приступили к демонтажу. Затем все фрагменты будут направлены в специализированные мастерские, где их приведут в порядок. После этого ограда вновь вернется на территорию парка», — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Металлическая ограда состоит из кованых и литых элементов, закрепленных на каменных столбах. Она была спроектирована в 1955 году архитекторами Ю. Щуко и А. Спасовым, а также инженерами Б. Новиковым и Л. Шойхетом. Она входит в состав ансамбля главного входа Парка Горького, в который также включены пропилеи и циркумференции. Ансамбль обладает статусом выявленного объекта культурного наследия и находится под охраной государства.
Все элементы ограды расчистят от загрязнений, промоют, снимут старый красочный слой, докомпонуют, покроют защитным составом и покрасят заново. Кроме того, проведут работы по восстановлению каменных частей ограды из красного гранита и белого камня. Реставраторы восполнят утраты, а также заделают сколы и трещины.
В 2024—2026 годах Департаментом капитального ремонта города Москвы запланированы благоустройство и реабилитация территории Парка Горького. В его составе пять самостоятельных городских пространств: ЦПКиО имени М. Горького, Нескучный сад (усадьба Нескучное), парк дачи Дмитриева-Мамонова, «Музеон», территория Воробьевых гор. Первые три являются объектами культурного наследия.
На первом этапе в этом году обновят пространство около Пионерского пруда, на месте бывших конюшен в Нескучном саду появится спортивный кластер. А Пушкинская набережная после завершения работ станет всесезонной площадкой для прогулок и отдыха людей разных интересов и поколений. Здесь появятся многофункциональные павильоны для досуга и отдыха. Предусмотрено место для сцены, где можно будет проводить крупные городские мероприятия и фестивали. Обрамлением благоустроенной территории станет служить отреставрированная историческая ограда.