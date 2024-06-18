Историческую ограду Парка Горького отреставрируют

«Парк Горького — одно из любимых мест для отдыха большинства москвичей. Во многом это благодаря тому, что парк постоянно развивается, адаптируясь под нужды современного мегаполиса, сохраняя при этом свою историю. Сейчас на очереди — реставрация исторической ограды. Специалисты уже кропотливо промаркировали каждый элемент и приступили к демонтажу. Затем все фрагменты будут направлены в специализированные мастерские, где их приведут в порядок. После этого ограда вновь вернется на территорию парка», — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.