Москвичи выбрали лучшие беговые маршруты в парках столицы

В теплое время года во многих парках столицы действуют беговые клубы, на базе которых проводятся регулярные тренировки. Кроме того, есть секции, в которых можно бесплатно научиться бегать — освоить правильную технику и заниматься с пользой для здоровья. В помощь атлетам прокладывают безопасные дорожки для бега, различающиеся по типу покрытия, протяженности и рельефу. Большинство из них хорошо освещаются ночью, что позволяет заниматься спортом в любое удобное время.