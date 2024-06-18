Москвичи выбрали лучшие беговые маршруты в парках столицы

Лидером голосования стал парк «Сокольники» (10,6 процента голосов). На втором и третьем местах с небольшим отрывом друг от друга расположились музей-заповедник «Царицыно» (9,39 процента) и Парк Горького (9,33 процента). Измайловский парк находится на четвертой строке (8,52 процента), парк «Кузьминки» — на пятой (7,67 процента).
В теплое время года во многих парках столицы действуют беговые клубы, на базе которых проводятся регулярные тренировки. Кроме того, есть секции, в которых можно бесплатно научиться бегать — освоить правильную технику и заниматься с пользой для здоровья. В помощь атлетам прокладывают безопасные дорожки для бега, различающиеся по типу покрытия, протяженности и рельефу. Большинство из них хорошо освещаются ночью, что позволяет заниматься спортом в любое удобное время.
В результате голосования выяснилось, что большинство москвичей предпочитают заниматься бегом несколько раз в месяц (63,56 процента) и пробегают по маршрутам протяженностью до трех километров (51,98 процента). Среди тех, кто не занимается бегом, самыми популярными видами спорта стали ходьба (19,99 процента), фитнес (15,75 процента) и плавание (10,52 процента).
Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились почти семь миллионов человек, всего прошло свыше 6,6 тысячи голосований. Каждый месяц в городе реализуется 30−40 решений, принятых жителями. Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».
Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других нацпроектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.