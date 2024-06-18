На участках улиц в ЦАО, ЗАО и ТиНАО временно закроют движение

23 июня состоится первый этап — «Воробьевское кольцо». В этот день с 11:00 до 16:30 будет закрыто движение на улице Косыгина и Университетской площади. Кроме того, на участках временных ограничений с 00:01 до окончания мероприятия запрещена парковка.
24 и 26 июня пройдет этап «Крылатское кольцо». В связи с этим 24 июня с 09:00 до 16:00 и 26 июня с 08:00 до 15:00 закроют две полосы на Крылатской улице с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении. В эти же дни с 00:01 до окончания мероприятия здесь нельзя будет парковаться.
25 июня из-за проведения этапа «Кленовское кольцо» с 11:00 до 16:30 закроют движение в деревнях Жохово, Починки, Мешково, Маврино, Чернецкое.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.