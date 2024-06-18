На участках улиц в ЦАО, ЗАО и ТиНАО временно закроют движение

24 и 26 июня пройдет этап «Крылатское кольцо». В связи с этим 24 июня с 09:00 до 16:00 и 26 июня с 08:00 до 15:00 закроют две полосы на Крылатской улице с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении. В эти же дни с 00:01 до окончания мероприятия здесь нельзя будет парковаться.