Власти Белова рассказали, что восстановили после сильнейшего землетрясения

«По результатам обследований 37 жилых домов признали непригодными для проживания. Семьям, чьи дома не подлежали восстановлению, предоставили жилищные сертификаты. Также все пострадавшие, 2 347 человек, получили единовременную материальную помощь из резервного фонда Правительства РФ и резервного фонда Правительства Кемеровской области. Все объекты, пострадавшие в землетрясении, восстановили своевременно и в полном объёме», — ответили на запрос редакции чиновники.