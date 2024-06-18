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Власти Белова рассказали, что восстановили после сильнейшего землетрясения

11 лет назад в Беловском и Гурьевском районе произошло самое сильное за последние 100 лет землетрясение.

Заместитель главы Беловского округа, управляющий делами Елена Маслёнкина сообщила kuzbass.aif.ru, что удалось восстановить после сильнейшего за последние 100 лет землетрясения в регионе, которое произошло 11 лет назад. Землетрясение тогда частично разрушило около 100 объектов жилищного фонда и социальной сферы.

«По результатам обследований 37 жилых домов признали непригодными для проживания. Семьям, чьи дома не подлежали восстановлению, предоставили жилищные сертификаты. Также все пострадавшие, 2 347 человек, получили единовременную материальную помощь из резервного фонда Правительства РФ и резервного фонда Правительства Кемеровской области. Все объекты, пострадавшие в землетрясении, восстановили своевременно и в полном объёме», — ответили на запрос редакции чиновники.

11 лет назад из-за землетрясения магнитудой 6,1 баллов ломались фундаменты, печные трубы и печи внутри домов, обваливалась штукатурка, а дома трескались. Мы подробнее вспоминали о том, как это было.