Больше тысячи тонн лососей разрешено выловить в этом году в Приморье

Больше 15 тонн горбуши и симы смогли поймать рыбопромысловые предприятия Приморья с начала лососевой путины 2024 года. Она началась с 29 мая и продлится до 31 июля, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на территориальное управление Росрыболовства.
Всего приморским рыбопромышленникам в этом году можно будет поймать 954,7 тонны горбуши и 71,9 тонн симы, из которых на сегодняшний день они выловили 11,6 и 3,6 тонны рыбы.
Промысел ведут три компании на восьми участках в устьях рек Малая Кема и Кема, Светлая, Кабанья, Венюковка, Единка, Самарга и в районе мыса Золотой на территории Тернейского района.
С 10 июня по 31 июля стартует промысел красной рыбы на территории Ольгинского и Лазовского муниципальных округов. Но здесь ловить лососей разрешено только представителям коренных малочисленных народов Приморского края в целях обеспечения их традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности.
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