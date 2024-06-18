Важные сроки для налогоплательщиков Приморья — ФНС

Межрайонная ИФНС России № 15 по Приморскому краю информирует о необходимости своевременного представления уведомления об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов по форме КНД 1110355, сообщает ИА PrimaMedia.
Уведомление об исчисленных суммах НДФЛ за период с 1 июня 2024 года по 22 июня 2024 года необходимо представить не позднее 25 июня 2024 года, а заплатить налог не позднее 28 июня 2024 года. При заполнении уведомления в поле «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)» нужно обозначить «31/03».
Уведомление об исчисленных суммах НДФЛ за период с 23 июня 2024 года по 31 июня 2024 года необходимо представить не позднее 3 июля 2024 года, а заплатить налог не позднее 5 июля 2024 года. В поле «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)» нужно обозначить «31/13».
Межрайонная ИФНС России № 15 по Приморскому краю напоминает об интерактивном помощнике, который, получив от налогоплательщика ответы на вопросы, предоставляет инструкцию по заполнению уведомления об исчисленных суммах налогов.
Кроме того, с порядком представления уведомления по тем или иным налогам можно ознакомиться при помощи промостраницы «Единый налоговый счёт» на официальном сайте Службы.