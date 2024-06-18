Важные сроки для налогоплательщиков Приморья — ФНС

Уведомление об исчисленных суммах НДФЛ за период с 1 июня 2024 года по 22 июня 2024 года необходимо представить не позднее 25 июня 2024 года, а заплатить налог не позднее 28 июня 2024 года. При заполнении уведомления в поле «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)» нужно обозначить «31/03».