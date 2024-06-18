В Новосибирске выявили более 100 нарушений в бомбоубежищах

Как пишет издание «Atas.info» со ссылкой на региональное управление МЧС, недавняя внеплановая проверка выявила более сотни нарушений в 31 объекте гражданской обороны. Следует напомнить, что ещё в прошлом году мэрии Новосибирска было предписано привести бомбоубежища в надлежащее состояние.
Результаты проверки указывают на халатное отношение муниципальных властей к защитным сооружениям. Так, при реконструкции подвала школы № 23 на улице Народной бомбоубежище было полностью уничтожено. Аналогичная ситуация наблюдается в детском саду № 86 и во дворе жилого дома по улице Саввы Кожевникова.
Кроме того, некоторые помещения, предназначенные для бомбоубежищ и закреплённые за специализированной муниципальной структурой, были переданы в частную собственность.
Неизвестно, были ли приняты какие-либо меры по отношению к должностным лицам, ответственным за подобное состояние объектов гражданской обороны. Между тем, мэрии города вновь выданы предписания об устранении нарушений до 1 мая 2025 года.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске «дочка» группы «ВИС» заплатит за нарушения при строительстве Центрального моста. Редакция также писала о том, что мусорный полигон в Пашино рекультивируют до конца 2024 года.
Егор САФРОНОВ.