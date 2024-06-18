В Новосибирске выявили более 100 нарушений в бомбоубежищах

Как пишет издание «Atas.info» со ссылкой на региональное управление МЧС, недавняя внеплановая проверка выявила более сотни нарушений в 31 объекте гражданской обороны. Следует напомнить, что ещё в прошлом году мэрии Новосибирска было предписано привести бомбоубежища в надлежащее состояние.