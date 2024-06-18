После удара молнии в Новосибирске вспыхнул частный дом

На улице 1-я Шоссейная загорелся частный дом после удара молнии. В ГУ МЧС по Новосибирской области раскрыли детали происшествия.
— В 9:11 пожарно-спасательные подразделения реагировали на возгорание в частном доме по улице 1-я Шоссейная. Дом кирпичный, двухэтажный с мансардным этажом. Горела кровля, хозяев на месте вызова нет. В 9:46 пожар потушили, хозяева приехали на место, они не пострадали, — объяснили в пресс-службе.
Причину пожара позже установят дознаватели. О том, что огонь охватил дом после удара молнии, сообщили в Mash Siberia.
Ранее мы писали, что экстрасенсы нашли причину частых пожаров в деревне Кудельный Ключ в Тогучинском районе.