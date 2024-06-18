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В Воронежскую область вновь придет жара до 32 градусов

Кратковременные дожди будут охлаждать опаленную солнцем землю. Погоду области будет определять циклон.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 73% 763 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

Об этом предупредили в местном гидрометцентре.

Сегодня, во вторник, 18 июня, на территории Воронежской области будет облачно с прояснениями. Днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 8−14 м/с. Температура днем 23−28°.

В Воронеже днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Воздух прогреется не более, чем до 25°.

В среду, 19 июня, по области облачно с прояснениями. Ночью небольшие дожди. Днем без существенных осадков. Ветер западный 6−11 м/с. Температура ночью 14−19°, днем 26−31°.

В Воронеже ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью 16−18°, днем 27−29°.

В четверг, 20 июня, на территории области облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем небольшие дожди. Ветер западный 8−13 м/с. Температура ночью 14−19°, днем 27−32°.

В Воронеже днем небольшой дождь. Температура ночью 17−19°, днем 27−29°.

Самый жаркий день 18 июня наблюдался в 1975 году, тогда днем зафиксировали около 35° в тени. Самый холодный день 18 июня был в 1966 году, воздух в этот день прогрелся всего лишь до 5° тепла.