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Коммунальные службы ограничили движение еще на одном участке улицы Елькина

Коммунальные службы ограничили движение еще на одном участке улицы Елькина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что это связано с проведением работ на инженерных сетях.

«До 20 часов 21 июня затруднен проезд транспорта по улице Елькина в районе дома 76-А (рядом с судом Советского района)», — предупреждают власти Челябинска.

Ранее сообщалось, что по той же причине 18 июня с 9 до 16 часов будет частично ограничено движение транспорта по улице Елькина в районе дома 65. Проезд затруднен по крайне правой полосе по направлению к улице Либкнехта.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.