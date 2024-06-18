В Госдуме рассказали, как получить пенсию в 30 тысяч

В качестве трудового стажа учитывают не только время работы, но и нестраховые периоды, например, срочную службу в армии у мужчин и декретный отпуск у женщин, а также время ухода за тяжело больным родственником. Пенсионные баллы засчитываются исходя суммы отчислений в Социальный фонд. Их также можно докупать самостоятельно, но не более половины необходимого количества для пенсии.