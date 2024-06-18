В Госдуме рассказали, как получить пенсию в 30 тысяч

Размер пенсии зависит от официальной зарплаты, чем она больше, тем лучше будет пенсия, напомнила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.
Она объяснила, что пенсия должна составлять около 40% от заработка. Поэтому, если сильно упростить, для пенсии в 30 тысяч рублей ежемесячно нужно зарабатывать около 75 тысяч, рассказала Светлана Бессараб. Она добавила, что сейчас 75 тысяч — это приблизительный размер средней заработной платы.
Но чтобы выйти на пенсию в 2024 году, нужно иметь не менее 15 лет стажа и 28,2 пенсионных баллов, напомнила Бессараб в беседе с РИА «Новости».
В качестве трудового стажа учитывают не только время работы, но и нестраховые периоды, например, срочную службу в армии у мужчин и декретный отпуск у женщин, а также время ухода за тяжело больным родственником. Пенсионные баллы засчитываются исходя суммы отчислений в Социальный фонд. Их также можно докупать самостоятельно, но не более половины необходимого количества для пенсии.
Если у гражданина недостаточно стажа и пенсионных баллов, то ему полагается социальная пенсия. Она меньше страховой пенсии и назначается на пять лет позже.