Зараженную черешню пытались завезти в Казахстан

«По результатам заключения карантинной лабораторий, были подтверждены факты заражения карантинным объектом — Азиатской ягодной дрозофилой подкарантинной продукции “черешни” 20,5 тыс. кг и 18,8 тыс. кг загруженные в два автотранспортных средствах, следовавшие из Кыргызстана в Россию, а так же черешни 900 кг, следовавшей из Кыргызстана в Казахстан», — говорится в сообщении во вторник.
Сообщается, что в минувшую неделю на фитосанитарном контрольном посту «Карасу», расположенного на приграничной территории с Кыргызской Республикой (Жамбылская область) при проведении карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной продукции «черешня», при подозрении на наличие карантинного объекта, были взяты образцы продукции для проведения лабораторной экспертизы.
Указывается, что в отношении каждого из собственников продукции были применены меры в виде административных штрафов в размере 20 МРП. Также отмечается, что вся подкарантинная продукция, зараженная карантинным объектом, была возвращена в страну экспортера в Кыргызскую Республику.