Зараженную черешню пытались завезти в Казахстан

«По результатам заключения карантинной лабораторий, были подтверждены факты заражения карантинным объектом — Азиатской ягодной дрозофилой подкарантинной продукции “черешни” 20,5 тыс. кг и 18,8 тыс. кг загруженные в два автотранспортных средствах, следовавшие из Кыргызстана в Россию, а так же черешни 900 кг, следовавшей из Кыргызстана в Казахстан», — говорится в сообщении во вторник.