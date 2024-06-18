Правила постановки автомобиля на учет и снятия с него изменились в Беларуси с 17 июня 2024 года, пишет портал av.by.
Говорится, что в том случае, если транспортное средство было приобретено в лизинг, то на его регистрацию отводится не десять дней с момента покупки, получения или же ввоза, как это было ранее, а 30 дней.
Кроме того, уменьшилось число документов, необходимых для постановки на учет транспортных средств компаний. Сказано, что им следует предоставляться подтверждение уплаты утильсбора, право на освобождение от указанного сбора и ряд других документов.
Если же на учет ставится транспортное средство, ранее не зарегистрированное в Беларуси и на территории государств-членов ЕАЭС, то в данном случае будет необходимо предоставить выписку из электронного паспорта в котором действующий статус.
Уточняется, что для снятия автомобиля с учета для утилизации добавили еще одно основание. Речь идет про документальное подтверждение утраты эксплуатационных характеристик по причине ЧС природного или же техногенного характера, боевых действий, дорожно-транспортных происшествий, актов терроризма и так далее.
Сообщается, что машину не нужно будет отдельно снимать с учета, если в ГАИ имеются данные про арест данного транспортного средства, запрете на совершение регистрационных действий в отношении него, о нахождении авто в международном розыске.