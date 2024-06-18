Переоформить машину в Казахстане стало проще

При обращении услугополучателей сотрудник спецЦОНа вносит в систему сведения о продавце и покупателе, а также о транспортном средстве. После чего система автоматически формирует электронную письменную форму сделки и выводит на экран QR-код. Отсканировав его, покупатель и продавец автомобиля могут ознакомиться с документом о купле-продаже и подписать его с помощью ЭЦП.