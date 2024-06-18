Кроме резкого похолодания омичей сегодня ждёт ещё одна напасть

На сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и СИЗФ появился прогноз магнитных бурь на ближайшие дни. Так, геомагнитные возмущения начались уже сегодня, 18 июня.
По прогнозу специалистов, в период с 09:00 до 15:00 магнитосфера будет возбуждённой, однако буря не достигнет и уровня G1 (слабая буря). Кроме того, сегодня, 18 июня, в Омской области резко похолодало. По данным специалистов Обь-Иртышского УГМС, днём во вторник прогнозируют +19… +24 и порывы ветра 15−20 м/с. По мнению автора, после жары выше +30 градусов нынешняя погода может считаться прохладной.
Шкала мощности магнитных бурь: G1 — незначительная (буря может вызвать слабые колебания в энергосистеме, оказать незначительное влияние на работу спутников); G2 — умеренная (буря может спровоцировать проблемы с напряжением в энергосистемах, повреждение трансформаторов); G3 — сильная (могут возникнуть проблемы с прерывистой спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, а также перебои в работе HF-радио, на некоторых защитных устройствах могут начаться ложные срабатывания); G4 — тяжелая (в энергосистемах могут возникнуть проблемы с контролем напряжения, возможны проблемы со спутниковой навигацией, распространение КВ-радиоволн будет прерываться, а низкочастотная радионавигация может быть нарушена); G5 — экстремальная (в энергосистемах могут наблюдаться проблемы с контролем напряжения, полный обвал или отключение электроэнергии, распространение КВ-радиоволн может быть невозможно, спутниковая навигация может ухудшиться на несколько дней).
Ранее мы писали, что уже на следующей неделе в Омскую область придёт резкое похолодание и затяжные дожди.