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В Башкирии у четверых детей обнаружили сифилис

В Башкирии растет заболеваемость половыми инфекциями среди детей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии четыре подростка заразились сифилисом. Это следует из доклада регионального Роспотребнадзора. Согласно данным по заболеваемости половыми инфекциями среди детей за 2023 год, одному из зараженных не было и 15 лет.

В документе отмечается, что рост заболеваемости сифилисом вырос в четыре раза. Годом ранее инфекцию диагностировали лишь одному ребенку.

Растет в Башкирии и число зараженных гонореей. Так, половую инфекцию выявили у семерых несовершеннолетних старше 15 лет. За год заболеваемость среди детей выросла на 16,7%.

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