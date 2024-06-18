В Башкирии у четверых детей обнаружили сифилис

В Башкирии четыре подростка заразились сифилисом. Это следует из доклада регионального Роспотребнадзора. Согласно данным по заболеваемости половыми инфекциями среди детей за 2023 год, одному из зараженных не было и 15 лет.
В документе отмечается, что рост заболеваемости сифилисом вырос в четыре раза. Годом ранее инфекцию диагностировали лишь одному ребенку.
Растет в Башкирии и число зараженных гонореей. Так, половую инфекцию выявили у семерых несовершеннолетних старше 15 лет. За год заболеваемость среди детей выросла на 16,7%.