Штрафы и правила: что делать с электросамокатами в Иркутске?

В Иркутске решали, что делать с расплодившимися электросамокатами. С одной стороны, это безумно удобно тем, кто умеет ездить на них. А с другой стороны — вокруг ни в чем не повинные люди, пешеходы и водители… В пресс-центре ИА «Интерфакс» эту проблему обсудили все заинтересованные лица: представители ГАИ, полиции, аппарата уполномоченного по правам ребенка и представители кикшеринговых сервисов.
Для справки: за весь 2023 год в Иркутской области произошло 16 ДТП с участием электросамокатов, 15 человек получили травмы, один погиб; в 2024 году уже произошло 10 аварий, один человек погиб, 10 пострадало, в том числе девять детей. Говорят, ситуация может поменяться в лучшую сторону: в 2024 году кикшеринговые компании ввели ряд ограничений и штрафов. Также ограничения ввели на уровне российского законодательства.
Согласно действующему законодательству, ездить на электросамокатах можно:
— детям до 7 лет только в присутствии взрослых, только по тротуарам;
— с 7 до 14 лет — только в присутствии взрослых, по пешеходным зонам;
— с 14 до 18 лет — под присмотром взрослых, по пешеходным зонам, велодорожкам, обочинам;
— с 18 лет — самостоятельно, по велодорожкам, краю проезжей части, обочине.
При подъезде к пешеходному переходу пользователь самоката должен спешиться и перейти проезжую часть, катя его рядом с собой.
Кикшеринговые компании немного усложнили правила: взять электросамокат напрокат может только пользователь старше 18 лет. В 2023 году приходилось верить на слово арендаторам СИМ, если они ставили галочку в поле возраста. В 2024 году компании заключили договоры с тремя основными банками, и они предоставили данные о возрасте владельцев банковских карт — только о возрасте. И теперь при вводе детской карты в аккаунте сервис ее не принимает, выдавая ошибку. Дети — создания умные и хитрые, зачастую они просят кого-нибудь из взрослых зарегистрировать аккаунт и дать им покататься. 99,9% детей катаются по аккаунту родителей. Однако родителям следует помнить о некоторых изменениях, которые внесли компании, владеющие электросамокатами. Это штрафы и блокировка аккаунта.
— передача управления несовершеннолетнему без присмотра взрослых — 10 тысяч рублей;
— езда вдвоем или втроем — 5 тысяч рублей;
— причинение вреда здоровью пешехода — 10−30 тысяч рублей;
— езда в пьяном виде −100 тысяч рублей.
Ну и за неправильную парковку — 500 рублей.
Если фиксируется нарушение, за которое полагается штраф, то с владельцем аккаунта связывается служба техподдержки, его предупреждают о вынесенном штрафе, деньги списываются с карты, привязанной к аккаунту. Представители кикшеринговых компаний утверждают, что штрафы пока еще никто не оспаривал. А в день они блокируют до 30 аккаунтов и выносят до 10 штрафов.
Кстати, штрафные санкции привели тому, что количество фиксируемых работниками кикшеринговых компаний нарушений в последний месяц сократилось на 50%.
Кстати, граждане тоже могут внести свою лепту в наведение порядка среди пользователей электросамокатов. Для этого они могут снять нарушение на видео с обязательным указанием даты и времени, а также привязкой к месту (геолокацией) и отправить в телеграм-бот) @Samokat_ru_bot. Все обращения будут рассмотрены, меры примут.