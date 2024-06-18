Штрафы и правила: что делать с электросамокатами в Иркутске?

В Иркутске решали, что делать с расплодившимися электросамокатами. С одной стороны, это безумно удобно тем, кто умеет ездить на них. А с другой стороны — вокруг ни в чем не повинные люди, пешеходы и водители… В пресс-центре ИА «Интерфакс» эту проблему обсудили все заинтересованные лица: представители ГАИ, полиции, аппарата уполномоченного по правам ребенка и представители кикшеринговых сервисов.

Для справки: за весь 2023 год в Иркутской области произошло 16 ДТП с участием электросамокатов, 15 человек получили травмы, один погиб; в 2024 году уже произошло 10 аварий, один человек погиб, 10 пострадало, в том числе девять детей. Говорят, ситуация может поменяться в лучшую сторону: в 2024 году кикшеринговые компании ввели ряд ограничений и штрафов. Также ограничения ввели на уровне российского законодательства.

Кикшеринговые компании немного усложнили правила: взять электросамокат напрокат может только пользователь старше 18 лет. В 2023 году приходилось верить на слово арендаторам СИМ, если они ставили галочку в поле возраста. В 2024 году компании заключили договоры с тремя основными банками, и они предоставили данные о возрасте владельцев банковских карт — только о возрасте. И теперь при вводе детской карты в аккаунте сервис ее не принимает, выдавая ошибку. Дети — создания умные и хитрые, зачастую они просят кого-нибудь из взрослых зарегистрировать аккаунт и дать им покататься. 99,9% детей катаются по аккаунту родителей. Однако родителям следует помнить о некоторых изменениях, которые внесли компании, владеющие электросамокатами. Это штрафы и блокировка аккаунта.

За самокатами регулярно присматривают — у кикшеринговых компаний есть «полевые сотрудники». Они ходят по городу, собирают брошенные самокаты и ставят их на место, обслуживают, отдают в починку, заряжают аккумуляторы. И снимают на телефон нарушителей: детей на самокатах без присмотра взрослых, тех, кто едет вдвоем или втроем, кто не спешился на переходе, кто летит по дороге. Нарушения с указанием места и времени передаются в службу техподдержки. Далее по GPS выясняется, какой это самокат, кто его брал. И человек получает предупреждение. Если владелец аккаунта предупреждению не внял и снова фиксируется нарушение, то аккаунт блокируется без права восстановления, а арендатору, который указан в приложении, прилетает неслабый штраф.