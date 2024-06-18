20 детских садов будет открыто в Крыму к 1 сентября

Детские сады будут открыты в Симферопольском и Бахчисарайском районе, в городах Симферополь, Евпатория, Феодосия, Керчь, Старый Крым, Судак и Ялта.
«В частности, в Евпатории идёт строительство общеобразовательной школы в мкр. Исмаил-Бей. В селе Морское городского округа Судак продолжается строительство детского сада. Дошкольное учреждение рассчитано на 140 мест. Строительство нового детского сада-яслей ведется в микрорайоне Новониколаевский города Симферополя. Учреждение рассчитано на 120 воспитанников. В здании оборудуют групповые помещения, в каждом из которых будут спальни, игровые комнаты и санузлы. Также здесь предусмотрены актовый и спортивный залы, отдельный пищеблок, медкабинет и помещение охраны», — сказал Юрий Гоцанюк.
По словам Премьер-министра Крыма, в мкр. Марат-2 в Керчи продолжается строительство детского сада на 260 мест. Каждое групповое помещение нового детского сада будет состоять из игровой, спальни, раздевальной, буфета и туалетной комнаты. Для всестороннего развития малышей оборудованы спортивный и музыкальный залы, а также кабинеты индивидуальных занятий. На первом этаже размещены пищеблок, медицинский кабинет и помещение охраны, сообщает пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым.