20 детских садов будет открыто в Крыму к 1 сентября

«В частности, в Евпатории идёт строительство общеобразовательной школы в мкр. Исмаил-Бей. В селе Морское городского округа Судак продолжается строительство детского сада. Дошкольное учреждение рассчитано на 140 мест. Строительство нового детского сада-яслей ведется в микрорайоне Новониколаевский города Симферополя. Учреждение рассчитано на 120 воспитанников. В здании оборудуют групповые помещения, в каждом из которых будут спальни, игровые комнаты и санузлы. Также здесь предусмотрены актовый и спортивный залы, отдельный пищеблок, медкабинет и помещение охраны», — сказал Юрий Гоцанюк.